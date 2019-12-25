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Халед Машаль собрался вновь возглавить ХАМАС | Фото:27.12 09:44   MIGnews.com

Халед Машаль собрался вновь возглавить ХАМАС

Бывший глава политбюро ХАМАСа Халед Машаль может вернуться на свой пост, который покинул в 2017 году.

По данным израильской службы новостей Kan, заявка Машаля поддерживается Катаром, где он проживает в настоящее время, и Турцией, которая предлагает высшим должностным лицам ХАМАСа убежище в Стамбуле.

Обе страны хотят усилить свое влияние на террористическую организацию. Внутренние выборы в ХАМАС должны состояться в 2021 году. Подготовка начнется летом 2020 года. Если победу одержит Машаль, центр принятия решений, находящийся в Газе, снова будет за границей.




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