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После сливов с мобильника Эфи Наве: адвокаты не верят суду 27.12 09:25   MIGnews.com

После сливов с мобильника Эфи Наве: адвокаты не верят суду

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что скандальные материалы с мобильного телефона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфти Наве, взломанного журналисткой Адас Штайф, распространяются в среде адвокатов. Это имеет самые плачевные последствия для доверия к судебной системе.

Среди распространяемых материалов - фотографии, видео и текстовые сообщения.

Один из адвокатов, в распоряжение которого попали материалы с телефона Наве заявил в интервью 13-му каналу:”Мы приходим в зал заседаний суда с нашими клиентами, которых должны судить - но мы знаем о том, о чем говорил этот судья с Эфи Наве. И мы задаем себе вопрос - а эти люди вообще имеют право судить?”

13-й канал сообщает, что “уровень распространения материалов с телефона Наве в последние дни резко возрос”.

Тем временем газета Гаарец опубликовала новые разоблачения в деле Неве. В 2016 году Неве работал с влиятельным судьей, с которым он поддерживал очень тесные отношения - с тем, чтобы продвинуть его на еще более значительную должность, на которую претендовали еще несколько судей. Газета пишет, что речь идет о взаимовыгодной сделке, в рамках которой судья​ в обмен на поддержку Неве решал для него различные проблемы в судебной системе. Он был избран на высокий пост - и до сего дня его занимает. В ходе выборов Неве выступил перед комитетом судей в поддержку своего кандидата, и действовал как минимум против одного его конкурента.

Левая и феминистская блоггерша Шарон Шпорер, известная по своим опусам в блоге Ха Маком Хаки Хам бэ Геэном опубликовала несколько гневных твитов - против президента БАГАЦа Эстер Хайют, против юридического советника Авихая Мандельблитта, против генерального прокурора Шая Ницана и против Лахав 433, обвиняя их в том, что они отказались расследовать описанный скандал и отказываются убрать этого судью с занимаемой должности.

Авторы материала 13-го канала предупреждают, что последствия обнародования сливов с телефона Наве для судебной системы “могут оказаться самыми тяжелыми”: “Речь идет об очень проблемных разговорах представителей высшего эшелона мира юриспруденции, и существует реальная опасность того, что информация, уже попавшая в руки лиц с сомнительной репутацией будет использована в качестве орудия шантажа”. Объектами такого шантажа могут стать как самые влиятельные судьи, так и известные адвокаты.

Министр юстиции Амир Охана так прокомментировал скандал: “Я слежу за публикациями. Мысль о том, что позорящие высокопоставленных судей и сановников материалы слиты из судебной системы и могли попасть во враждебные руки - источник большой озабоченности. Система должна проверить , каким образом подобного рода материалы были слиты и к кому они попали”.


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