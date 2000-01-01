Nefesh B'Nefesh: данные об олимах-неевреях – оскорбительны

"То, что мы знаем о североамериканских евреях, которые совершили алию, полностью противоречит ложным данным, представленным в сообщении. Оскорбительно задаваться вопросом о "еврействе" этих мужчин, женщин и детей, которые приняли трудное решение оставить семью, друзей, работу и определенный образ жизни, чтобы строить свою жизнь на еврейской родине", – заявили в организации.
В Nefesh B'Nefesh добавили, что проверили данные о количестве олимов в рамках партнерства с Еврейским агентством "Сохнут". Показатели организации противоречат цифрам, которые были представлены в нашумевшей статье.
"Менее 3% олимов, совершивших алию за последние восемь лет из Северной Америки, сделали это исключительно при помощи раздела 4А Закона о возвращении. Любой, кто вообще знаком с алией и олимами из Северной Америки, знает: это уму непостижимо, чтобы 70% из них не считались евреями. Поэтому мы с нетерпением ждем публикации исправленных данных в кратчайшие сроки", – добавили в ведомстве.