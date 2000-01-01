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27.12 09:10   MIGnews.com

Nefesh B'Nefesh: данные об олимах-неевреях – оскорбительны

Некоммерческая организация Nefesh B'Nefesh считает оскорбительным отчет, согласно которому лишь 14% олимов, которые репатриировались в Израиль за последние восемь лет, являются евреями.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"То, что мы знаем о североамериканских евреях, которые совершили алию, полностью противоречит ложным данным, представленным в сообщении. Оскорбительно задаваться вопросом о "еврействе" этих мужчин, женщин и детей, которые приняли трудное решение оставить семью, друзей, работу и определенный образ жизни, чтобы строить свою жизнь на еврейской родине", – заявили в организации.

В Nefesh B'Nefesh добавили, что проверили данные о количестве олимов в рамках партнерства с Еврейским агентством "Сохнут". Показатели организации противоречат цифрам, которые были представлены в нашумевшей статье.

"Менее 3% олимов, совершивших алию за последние восемь лет из Северной Америки, сделали это исключительно при помощи раздела 4А Закона о возвращении. Любой, кто вообще знаком с алией и олимами из Северной Америки, знает: это уму непостижимо, чтобы 70% из них не считались евреями. Поэтому мы с нетерпением ждем публикации исправленных данных в кратчайшие сроки", – добавили в ведомстве.


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