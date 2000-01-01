28.12 07:10 MIGnews.com

Посла Ирана вызвали в Париж из-за арестованных ученых

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Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Ирана с требованием освободить двух французских исследователей, находящихся в тегеранской тюрьме.По данным Associated Press, Париж считает многомесячное задержания Фариба Адельхи и Роланда Маршала "неприемлемым" и просит разрешения на их посещение консульскими сотрудниками.В МИД сообщили, что Франция требует полной прозрачности относительно того, что происходит с исследователями. В июле иранские чиновники заявили, что Адельху, выдающегося антрополога, которая часто ездила в Иран для исследования постреволюционного иранского общества, арестовали по обвинению в шпионаже.Ее коллегу-исследователя Маршала арестовали, когда он пытался ее навестить. Адельха объявила голодовку вместе с другой заключенной ученым из Австралии Кайли Мур-Гилберт.