Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Италии разрешили выращивать коноплю на дому 28.12 04:38   MIGnews.com

В Италии разрешили выращивать коноплю на дому

Верховный суд Италии разрешил выращивать каннабис на дому в небольших количествах.

Выращивание будет законным, если каннабис будет использоваться в личных целях, не распространяя его.

Власти боятся, что такое решение повлечет за собой критические последствия, открыв больше возможностей для торговли наркотиками.

Раньше выращивание каннабиса считалось преступлением, причем независимо от количества растений и характера использования выращенного продукта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:55
Ученые связали рак с физической активностью
02:06
Ливия: армия Хафтара контролирует старый аэропорт Триполи
23:51
Мадонна отменила выступление из-за "неописуемой боли"
22:27
Клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube  
22:00
Ликуд: Ганц – лицемер
21:38
Путин поставил свое супероружие на боевое дежурство
21:10
На Гавайях без вести пропал туристический вертолет
20:52
Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана
20:20
Крушение самолета в Казахстане: новые данные о пострадавших
19:59
ХАМАС накинулся с обвинениями на Израиль
19:28
Крушение самолета в Казахстане: запись переговоров с пилотом
19:01
Махмуд Аббас боится предстоящих выборов
18:27
Украина и Россия обнулят взаимные претензии по газу
18:00
ПНС Ливии намерено отправить Турции запрос о военной помощи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus