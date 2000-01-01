28.12 04:38 MIGnews.com

В Италии разрешили выращивать коноплю на дому

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Верховный суд Италии разрешил выращивать каннабис на дому в небольших количествах.Выращивание будет законным, если каннабис будет использоваться в личных целях, не распространяя его.Власти боятся, что такое решение повлечет за собой критические последствия, открыв больше возможностей для торговли наркотиками.Раньше выращивание каннабиса считалось преступлением, причем независимо от количества растений и характера использования выращенного продукта.