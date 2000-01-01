28.12 04:38 MIGnews.com
В Италии разрешили выращивать коноплю на дому
Верховный суд Италии разрешил выращивать каннабис на дому в небольших количествах.
Выращивание будет законным, если каннабис будет использоваться в личных целях, не распространяя его.
Власти боятся, что такое решение повлечет за собой критические последствия, открыв больше возможностей для торговли наркотиками.
Раньше выращивание каннабиса считалось преступлением, причем независимо от количества растений и характера использования выращенного продукта.
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