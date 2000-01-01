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Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана 27.12 20:52   MIGnews.com

Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана

27 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский послал президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

В своем письме Зеленский просил передать искренние соболезнования от имени народа Украины, также просил передать скорейшей поправки раненым.


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