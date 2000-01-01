27.12 20:52 MIGnews.com

Зеленский выразил свои соболезнования народу Казахстана

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27 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский послал президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.В своем письме Зеленский просил передать искренние соболезнования от имени народа Украины, также просил передать скорейшей поправки раненым.