27.12 12:49 MIGnews.com
Шай Ницан: Нетаниягу должен предстать перед судом
Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан, объявивший, что покидает свой пост, сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен предстать перед судом.
Тем не менее, в комментарии The Jerusalem Post
он признался, что примет любое решение суда.
"Я верю, что истина победит, и что справедливость должна быть применима даже по отношению к высокопоставленным должностным лицам – даже самым старшим из них", – сказал Ницан.
В качестве примера он привел бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта: "В конце концов суд признал его виновным в совершении преступлений, и путь был правильным", – констатировал он.
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