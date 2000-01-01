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Шай Ницан: Нетаниягу должен предстать перед судом | Фото:27.12 12:49   MIGnews.com

Шай Ницан: Нетаниягу должен предстать перед судом

Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан, объявивший, что покидает свой пост, сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен предстать перед судом.

Тем не менее, в комментарии The Jerusalem Post он признался, что примет любое решение суда.

"Я верю, что истина победит, и что справедливость должна быть применима даже по отношению к высокопоставленным должностным лицам – даже самым старшим из них", – сказал Ницан.

В качестве примера он привел бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта: "В конце концов суд признал его виновным в совершении преступлений, и путь был правильным", – констатировал он.


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