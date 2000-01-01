Япония отправит ВМС на Ближний Восток: названа причина
Кабинет министров Японии утвердил решение направить Военно-морские силы на Ближний Восток для защиты японских торговых судов.
"В пятницу Япония одобрила спорный план по отправке своих военно-морских сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить безопасность японских судов, транспортирующих нефть", – сообщает АР.
Так, Япония отправляет на Ближний Восток около 260 военнослужащих вместе с эсминцем и разведывательным самолетом P-3C. Военные будут собирать разведданные в Оманском заливе, Аравийском море и проливе Баб-эль-Мандеб.
Соответствующее решение Кабинета министров было принято на фоне напряженности, которая обострилась между Ираном и США после выхода Америки из ядерной сделки Ирана.