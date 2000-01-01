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Выборы в ПА: Европа давит на Аббаса | Фото:27.12 11:51   MIGnews.com

Выборы в ПА: Европа давит на Аббаса

Европейский союз оказывает давление на руководство Палестинской автономии, чтобы были проведены выборы.

Как сообщает The Times of Israel, ЕС стал главным донором после того, как ПА администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансовую поддержку.

"Европа посылает четкий сигнал Палестинской автономии и председателю ПА Махмуду Аббасу о том, что выборы должны состояться. Кое-кто в Европе задается вопросом: "Почему мы платим деньги, в то время, как наши цели остаются недостигнутыми", – сказал журналистам источник, отметив, что главные цели ЕС включают продвижение решения о создании "двух государств" и развитие демократических институтов в ПА.

На территории Палестинской автономии "парламентские и президентские" выборы в последний раз проводились в 2006 и 2005 годах.

По словам палестинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, канцлер Германии Ангела Меркель лично передала Аббасу соответствующее сообщение на встрече в Берлине. Она считает, что палестинцы должны принять серьезные меры для проведения выборов.


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