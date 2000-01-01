27.12 16:11 MIGnews.com

Немцы: Трамп – величайшая угроза в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Немцы считают, что президент США Дональд Трамп представляет больше угрозы для мира, чем его российский и северокорейский коллеги Владимир Путин и Ким Чен Ын, лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Китая Си Цзиньпин.Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov.Так, 41% респондентов назвали Трампа самой большой угрозой для мира. Ким Чен Ын получил 17%, Путин и Хаменеи – по 8%, Си Цзиньпин – 7%. По данным издания Bild, в прошлом году YouGov проводил аналогичный опрос, результаты которого были похожими: Трамп – 48%, Ким Чен Ын – 21%, Путин – 15% соответственно.Германия, как и многие другие европейские страны, пережила всплеск крайне правого популизма в 2019 году. После того, как Великобритания предприняла единоличное стремление покинуть Европейский Союз, антиевроскептики посчитали канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануила Макрона двумя столпами, объединяющими разрушающуюся коалицию из 28 государств.