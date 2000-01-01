27.12 11:30 MIGnews.com
Ливия официально попросила у Турции о военной помощи
В четверг, 26 декабря, стало известно, что Ливия официально запросила военную помощь у Турции.
По данным Reuters, турецкий парламент проголосует по поводу отправки военных в начале января 2020 года.
На фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара правительство национального согласия (ПНС) направило Анкаре официальный запрос на оказание военной помощи Ливии.
В ответ президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент в январе 2020 года проголосует по данному вопросу.
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