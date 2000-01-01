27.12 11:30 MIGnews.com

Ливия официально попросила у Турции о военной помощи

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В четверг, 26 декабря, стало известно, что Ливия официально запросила военную помощь у Турции.По данным Reuters, турецкий парламент проголосует по поводу отправки военных в начале января 2020 года.На фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара правительство национального согласия (ПНС) направило Анкаре официальный запрос на оказание военной помощи Ливии.В ответ президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент в январе 2020 года проголосует по данному вопросу.