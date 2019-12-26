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Либерман: невозможно представить себе Россию без Путина | Фото:27.12 10:37   MIGnews.com

Либерман: невозможно представить себе Россию без Путина

Лидер НДИ Авигдор Либерман расхвалил президента России Владимира Путина, заявив, что тот возродил и укрепил статус РФ на международной арене и вернул стране статус державы.

Такой комментарий он дал для проекта "РИА Новости", посвященного 20-летию правления главы Кремля.

"Невозможно представить постсоветскую Россию без фактора, который называется Владимир Путин. Он является интегральной частью новейшей истории России. Без всякой связи, кто и как к нему относится. Безусловно, с точки зрения всего происходящего ему удалось вернуть России статус державы, такой, какой она была при Советском Союзе", – сказал Либерман.

По его словам, Путин обладает особыми лидерскими качествами, которые позволяют ему эффективно руководить огромной страной.

"Человек абсолютно владеет ситуацией всегда, является на любую встречу подготовленным, хорошо оперирует фактами, цифрами без всяких бумажек. Эта открытая форма общения, которую он принял, так не свойственная советским временам, она, конечно, подчеркивает всю разницу с советским периодом. Он человек с чувством юмора и человек, с которым без всякой связи – согласен или не согласен - понимаешь, что можно иметь дело", – добавил Либерман.

Глава НДИ также подчеркнул, что еврейская община в России еще никогда не чувствовала себя такой интегрированной и свободной.

"Либерман Безусловно, Путин – один из ведущих мировых лидеров, не только как глава государства, но и как персона, ввиду своих личных качеств. С точки зрения Израиля и интенсивность диалога, и качество диалога, который сегодня существует между Израилем и Россией по самым чувствительным темам – никогда он не был таким интенсивным и откровенным. Хотя во многих случаях каждая из сторон видит и трактует события по-разному. Но открытость этого диалога и то, как он ведется, можно только уважать", – подчеркнул Либерман.


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