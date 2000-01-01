27.12 09:21 MIGnews.com

Премьер Японии посетил несколько мемориалов на Гавайях

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил несколько мемориалов на Гавайях за день до того, прежде чем он посетит мемориал бомбардировки Перл-Харбор 1941 года. Во время поездки Абэ намеревался показать прочный союз между его страной и Соединенными Штатами.Абэ не сделал никаких публичных заявлений и молча стоял перед венком из цветов на Национальном мемориальном кладбище Тихого океана, в память о людях, которые погибли во время службы в вооруженных силах США.Премьер-министр Абэ, к которому присоединились двое членов его кабинета, склонил голову перед венками из белых цветов, установленных у подножия каменных памятников на кладбище Макики в Гонолулу, посвященных японцам, которые обосновались на Гавайях в 1800-х годах.