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flickr 27.12 09:21   MIGnews.com

Премьер Японии посетил несколько мемориалов на Гавайях

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил несколько мемориалов на Гавайях за день до того, прежде чем он посетит мемориал бомбардировки Перл-Харбор 1941 года. Во время поездки Абэ намеревался показать прочный союз между его страной и Соединенными Штатами.

Абэ не сделал никаких публичных заявлений и молча стоял перед венком из цветов на Национальном мемориальном кладбище Тихого океана, в память о людях, которые погибли во время службы в вооруженных силах США.

Премьер-министр Абэ, к которому присоединились двое членов его кабинета, склонил голову перед венками из белых цветов, установленных у подножия каменных памятников на кладбище Макики в Гонолулу, посвященных японцам, которые обосновались на Гавайях в 1800-х годах.
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