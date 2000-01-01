27.12 09:06 MIGnews.com

Дональд Трамп против ООН

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Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций как "печальной" через несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекращения строительства израильских поселений в пятницу, 23 декабря.Напомним, что Соединенные Штаты допустили принятие антиизраильской резолюции СБ ООН, не наложив вето, несмотря на давление со стороны новоизбранного президента США на Вашингтон."Организация Объединенных Наций имеет такой большой потенциал, но сейчас это просто клуб для людей, чтобы собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Это так печально!", - написал Дональд Трамп в Twitter.В предыдущем твите - сразу после голосования в Совете Безопасности Трамп написал: “Это - большая потеря… Объединенные Нации создали ситуацию, в которой гораздо труднее будет говорить о мире. Очень плохо, но мы прорвемся!”Трамп также утверждает, что принес миру “надежду” - похитив тем самым известный слоган президента Барака Обамы: “ Мир был мрачен до того, как я победил - не было никакой надежды. Сегодня рынок вырос почти на 10%, и люди потратили на Рождество больше триллиона долларов!”Трамп также не упустил случая посмеяться над президентом Бараком Обамой. Обама, в интервью CNN заявил, что если бы в выборах участвовал он, то ему удалось бы победить Трампа. Трамп по этому поводу написал: “Президент Обама говорит, что мог бы победить меня. Да ни за что! Потеря рабочих мест, ISIS, ObamaCare и все прочее”.