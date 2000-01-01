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Арестован человек, передавший депутату Гатасу телефоны 27.12 08:09   MIGnews.com

Арестован человек, передавший депутату Гатасу телефоны

По сообщениям в израильских СМИ, арестован человек, передавший депутату Кнессета Басилю Гатасу телефоны для террористов , отбывающих наказание в тюрьме Кецион.

Арестованный - родственник одного из заключенных, Валида Дака. речь идет о 65-летнем жителе деревни Земер в Ха-Шарон.

Дака отбывает заключение за убийство солдата ЦАХАЛа Моше Тамама.

Самого Гатаса должны освободить сегодня из предварительного заключения - несмотря на то, что полиция потребовала продлить его заключение.

Гатас заявил: “В море расизма и ненависти у меня есть надежда на суд и его здравый смысл. Почему я целых четыре дня на Рождество должен был сидеть в тюрьме? Так могли бы поступить в отношении кого-то другого, не арабского депутата?”

Судья Менахем Мизрахи, принимая решение об освобождении Гатаса из предварительного заключения заявил: “Если бы речь не шла о члене Кнессета, решение было бы другим”.
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