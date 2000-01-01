Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






27.12 07:31   MIGnews.com

Против Нетаниягу снова могут начать расследование

По сообщению газеты Гаарец, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайшие дни, скорее всего, примет решение о начале расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Радио Галей ЦАХАЛ передает, что намечается “драматический поворот” в истории обвинений против Нетаниягу.

Премьер-министр подозревается в получении взяток и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Новое расследование началось после получения информации из двух “источников полицейской разведки”.

Приближенные Нетаниягу заявили, что речь идет об еще одной попытке врагов премьера, которые не могут смириться с его победой на выборах, свергнуть нынешнее правительство с помощью фальшивых обвинений против Нетаниягу и его семьи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:44
Реакция "Ликуда" на заявления Герцога и Лапида
07:18
Обама считает, что мог бы победить на выборах-2016
07:10
На Хермоне пошел снег, приморское шоссе перекрыто
06:30
У берега Сочи найден хвост и фрагмент двигателя Ту-154
05:34
Лапид: Глава правительства ставит на кон нашу безопасность
04:23
Турция призывает коалицию обеспечить поддержку с воздуха
03:27
Ученые: "Одним сексом сыт не будешь"
02:37
Ученые назвали неожиданные причины плохого сна
01:31
Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью
23:28
Голубоглазые люди – самые талантливые
22:23
10 фактов о Джордже Майкле
21:52
В Индии арестованы 4 по подозрению в изнасиловании туристки
21:18
Германия: Террорист попал во Францию через Лион
20:49
Водолазы нашли тело командира разбившегося в Ту-154
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus