27.12 07:31 MIGnews.com

Против Нетаниягу снова могут начать расследование

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По сообщению газеты Гаарец, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайшие дни, скорее всего, примет решение о начале расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Радио Галей ЦАХАЛ передает, что намечается “драматический поворот” в истории обвинений против Нетаниягу.Премьер-министр подозревается в получении взяток и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.Новое расследование началось после получения информации из двух “источников полицейской разведки”.Приближенные Нетаниягу заявили, что речь идет об еще одной попытке врагов премьера, которые не могут смириться с его победой на выборах, свергнуть нынешнее правительство с помощью фальшивых обвинений против Нетаниягу и его семьи.