Против Нетаниягу снова могут начать расследование

По сообщению газеты Гаарец, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт в ближайшие дни, скорее всего, примет решение о начале расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Радио Галей ЦАХАЛ передает, что намечается “драматический поворот” в истории обвинений против Нетаниягу.
Премьер-министр подозревается в получении взяток и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
Новое расследование началось после получения информации из двух “источников полицейской разведки”.
Приближенные Нетаниягу заявили, что речь идет об еще одной попытке врагов премьера, которые не могут смириться с его победой на выборах, свергнуть нынешнее правительство с помощью фальшивых обвинений против Нетаниягу и его семьи.