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За поддержку резолюции Израиль может лишить Анголу финпомощи | Фото: Thinkstock28.12 06:24   MIGnews.com

За поддержку резолюции Израиль может лишить Анголу финпомощи

Как пишет израильская пресса, Анголу, одну из стран, поддержавших ранее отозванную Египтом резолюцию о незаконности израильских поселений на "оккупированной палестинской территории", может постичь участь Сенегала.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность лишения ее какой-либо израильской финансовой помощи, которая шла на развитие этой африканской страны. Это может стать одним из многих карательных мер после того, как премьер отменил ряд политических встреч с политиками стран-подписантов, а также распорядился временно ограничить все рабочие связи с посольствами 12 стран-членов Совета Безопасности, проголосовавших за резолюцию.

Как пишет Ynet, в прошлую пятницу ангольские делегаты обещали воздержатся от голосования, однако в самый решающий момент нарушили данное слово.

И, хоть это с данным инцидентом и не связано, но, когда ангольского посла вызвали в израильский МИД для "разъяснительной беседы", он припарковался в неположенном месте и был оштрафован.

Стоит отметить, что в отношении "оккупации" у ангольцев и самих, так сказать, рыльце в пуху. Эта нефтедобывающая страна с 60-ых годов прошлого века оккупирует провинцию Кабинда, жители которой уже полвека пытаются добиться независимости.
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