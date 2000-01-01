28.12 07:10 MIGnews.com

Как помощь русским в ООН вылезла Израилю боком

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На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился, чтобы израильская делегация в ООН пропустила заседание Генеральной ассамблеи ООН, на котором выставили на голосование проект резолюции с призывом организовать управление по расследованию преступлений против человечества, совершенных во время гражданской войны в Сирии.Израильские делегаты пропустили голосование по "черновику" резолюции A/71/L.48, в которой содержался призыв к созданию "международного, беспристрастного и независимого механизма для оказания помощи в расследовании и судебном преследовании лиц, ответственных за совершение самых серьезных преступлений, согласно международному праву, в Сирийской Арабской Республике, начиная с марта 2011 года".Проект документа был выставлен на голосование Люксембургом, но участие в его написании принимали несколько стран как Европы, так и Ближнего Востока.Один из авторов резолюции, занимающий достаточно высокую должность в ООН, на правах анонимности поведал изданию Ynet, что их целью был сбор как можно большего количества доказательств совершения преступления виновными, чтобы привлечь к ответственности их можно было, даже спустя много лет. Он сравнил это со сбором доказательств причастности нацистов к преступлениям времен Второй мировой войны – их привлекают к ответственности даже спустя 70 лет после окончания самого страшного военного конфликта в истории."Мы были уверены, что наше решение объединит весь мир за исключением Ирана и России, которая боится, что расследование будет включать свидетельства против действий русских солдат, а также некоторых других союзников режима Асада. Мы не сомневались, что Израиль поддержит его", - цитирует свой источник издание.Отмечается, что мнения в правительстве на счет того, стоило ли голосовать, разделились. С одной стороны, кто как не Израиль должен искать наказания для виновных в военных преступлениях, геноцидах и преступлениях против человечества, но, с другой стороны, не ровен час Генассамблея создаст аналогичное управление и для расследования "преступления Израиля в секторе Газа".Отмечается, что в итоге Россия оказала на Нетаниягу дипломатическое давление, после чего Израиль воздержался от голосования, оказавшись в компании таких "гигантов демократии", как Руанда, Эритрея, Ливия и Ангола. Однако 105 голосами против 15 (при 52 воздержавшихся и 15 отсутствовавших) проект резолюции все же был принят.Анонимный источник из ООН назвал это "циничной сделкой между Израилем и Россией"."И в результате, вы за этим так ничего и не добились, потому что, спустя всего лишь два дня, русские атаковали Израиль резолюцией о поселениях", - напомнил он.В канцелярии Нетаниягу, равно как и в МИДе, данные сообщения никак не комментируют.