27.12 21:16 MIGnews.com

Пережившим Шоа вернут скидки на установку кнопок помощи

Михаил Фейгин, пресс-секретарь партии НДИ

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Парламентская комиссия по трудоустройству, соцобеспечению и здравоохранению провела экстренное заседание по поводу нарушения прав переживших Катастрофу со стороны социальных работников. Вопрос был вынесен на повестку дня комиссии депутатом Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлией Малиновской, по следам соответствующего обращения заместителя мэра Йокнеама от партии НДИ Романа Переса.Причиной вмешательства парламентария стал запрет на прием прошений от переживших Катастрофу на получение скидок на установку кнопки вызова экстренной помощи у них в квартирах. Запрет поступил от председателя Объединения социальных работников в нарушение прямых указаний министерства труда и соц. обеспечения."Недопустимо, чтобы профсоюзные войны велись у нас за счет переживших Катастрофу, - заявила Юлия Малиновская. - Я требую безотлагательно решить эту проблему. Ситуация, когда по тем или иным причинам пережившие Холокост не могут получить того, что положено им по праву, является аморальной".Заседание комиссии закончилось соглашением между сторонами о том, что все разногласия должны быть преодолены не позднее 1 февраля, после чего прием прошений социальными работниками возобновится.