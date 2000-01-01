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Яир Лапид поддержал законопроект против `Шоврим штика` 27.12 20:53   MIGnews.com

Яир Лапид поддержал законопроект против "Шоврим штика"

Лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид поддержал законопроект, инициированный депутатами "Еврейского дома", запрещающий доступ в школы активистов леворадикальных организаций, таких как "Шоврим Штика" и им подобных, порочащих солдат и офицеров ЦАХАЛа.

"Активистам организаций, порочащих ЦАХАЛ, называющих солдат и офицеров преступникам, а также призывающим к дезертирству, должен быть запрещен доступ в школы. Подумайте, что происходит с учениками, которые слышат все эти истории перед призывом в армию? Как это влияет на их мотивацию, на их желание отдать стране свой долг?

Леворадикальные организации наносят огромный ущерб военнослужащим, вредят нашему государству на международной арене. Теперь они хотят добраться до наших детей. Когда речь идет о защите ЦАХАЛа и о государственных ценностях, нет деления на оппозицию и коалицию. Мы обязаны остановить их", - отметил лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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