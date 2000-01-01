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`Израиль не станет боксерской грушей Штатов` | Фото: Коби Гидеон, GPO27.12 20:12   MIGnews.com

Арабы подтверждают, что Обама продвигал резолюцию в Совбезе

Как уже ранее сообщалось, в канцелярии премьер-министра Нетаниягу достаточно резко отреагировали на принятие в Совбезе ООН антипоселенческой резолюции. Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман назвал ее "позорной" и обвинил президента США Барака Обаму в закулисном продвижении этого документа в ООН.

Усугубляя и без того плачевное положение американо-израильских отношений, во вторник, 27 декабря, пресс-секретарь главы правительства Давид Кейес заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности Белого дома к антиизраильской резолюции.

"От источников в арабском мира нам поступила информация о том, что администрация Обамы помогала писать эту резолюцию и педалировала ее принятие. Мы не будем боксерской грушей и не станем молча наблюдать за тем, как администрация Обамы помогает продвигать такие мрачные резолюции", - сказано в его заявлении.

Кейес не стал отмечать, от какого именно государства или каким образом поступила данная информация, однако с превеликой долей вероятности это может быть Египет, который представлял проект резолюции в Совбезе изначально. После беседы египетского президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси с новоизбранным главой США Доналдом Трампом Каир этот документ отозвал. Однако позже он был подхвачен другими непостоянными членами Совета Безопасности – Новой Зеландией, Малайзией, Сенегалом и Венесуэлой.

К слову, с похожими обвинениями ранее выступил и посол Израиля в Соединенных Штатах Рон Дермер.
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