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Базель Гаттас выпущен из тюрьмы и опять вхож в Кнессет 27.12 18:29   MIGnews.com

Базель Гаттас выпущен из тюрьмы и опять вхож в Кнессет

Депутата партии израильских арабов "Балад" Базеля Гаттаса, который подозревается в противозаконной передаче зашифрованных сообщений и мобильных телефонов с sim-карточками, выпустили из тюрьмы заключенным террористам Базелю Безру и Валиду Даке, который отбывает 37-летний тюремный срок за убийство израильского солдата Моше Тамама в 1984 году.

Судья мирового суда Ришон-ле-Циона Моше Мизрахи целиком одобрил просьбу адвокатов депутата на 10 дней перевести его под домашний арест и позволить Гаттасу продолжить парламентскую деятельность, включая голосование на пленарных заседаниях, при том условии, что его будут сопровождать от порога дома до израильского парламента и обратно.

Напомним, что после того, как Кнессет лишил его депутатской неприкосновенности за сговор, мошенничество и злоупотребление доверием, парламентарий был арестован.

Судья Мизрахи назначил залог за Гаттаса в размере 50 тысяч шекелей и запретил ему покидать границы Израиля в течение следующих шести месяцев. Полиция просила заключить его под домашний арест сроком на 45 дней.
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