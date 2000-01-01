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Украина еще надеется на зону свободной торговли с Израилем | Фото: Thinkstock27.12 17:58   MIGnews.com

Украина еще надеется на зону свободной торговли с Израилем

Киев возлагает надежды на то, что осложнения в отношениях с Израилем на фоне поддержки антипоселенческой резолюции в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе не станут на пути переговоров о подписании с Иерусалимом договора о зоне свободной торговли.

Об этом, как передает Интерфакс, заявила замглавы Минэкономразвития – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Эти переговоры всегда базируются на экономическом и бизнес-интересе. По состоянию на сегодня с израильской стороной было согласовано проведение следующего раунда консультаций в Киеве в конце января – начале февраля, и другой информации у нас нет", – сказала Микольская.

Она напомнила о взаимовыгодности ЗСТ, тем более, что на фоне усиления торговой конкуренции в Евросоюзе, Израиль нуждается в новых рынках сбыта.

"Поэтому считаю, что соглашение о ЗСТ с Израилем будет одним из приоритетных на следующий год, и мы над ним будем работать, так как видим в нем достаточно интересный и важный для нас интерес и интерес для бизнеса Израиля", – резюмировала Микольская.
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