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27.12 14:53   MIGnews.com

Оппозиция Венесуэлы не согласна на переговоры без уступок

Оппозиция Венесуэлы исключила возвращение к переговорам с правительством президента Николас Мадуро, если только он не пойдет на серьезные уступки в условиях сокрушительного экономического кризиса и горького политического противостояния.

Оппозиционная Демократическая коалиция обвиняет Единство Мадуро за сокращением численности населения и дисфункциональную экономику страны.

Однако 54-летний Мадуро, самопровозглашенный "сын" лидера социалистов Уго Чавеса, обвиняет оппозицию в стремлении переворота и саботировании экономики, чтобы подорвать его правление.

Посланник Папы Римского в Южной Америки и бывшие главы правительств из Испании, Панамы и Доминиканской Республики в конце октября свели враждующие стороны вместе на переговоры.

Но оппозиция ранее в этом месяце заявила, что не намерена продолжать переговоры, так как чиновники не выполнили договоренности обеспечить гуманитарную помощь, реформировать национальную избирательную плату и восстановить полномочия Национального собрания.

"Если эти требования ... не были удовлетворены до 13 января, очевидно, не будет никаких условий для восстановления диалога", - сказал глава коалиции Иисус Торреальба.

Мадуро, популярность которого достиг своего минимума в 20 %, согласно Datanalisis, сказал, что его команда будет готова к переговорам 13 января не смотря ни на что.
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