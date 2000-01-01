Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 27.12 14:22   MIGnews.com

Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕС изнутри

Покидающий свой пост в январе президент Болгарии Росен Плевнелиев, известный антироссийской позицией, обвинил РФ в попытках подорвать Евросоюз изнутри.

Российские власти, по его заявлению, продолжают дестабилизировать ЕС, поддерживая ультранационалистические партии и движения, передает DW.

Российская федерация идет по стопам СССР, пытаясь посеять среди европейцев сомнение в ценностях демократии и принципе верховенства права, провел параллель президент.

В качестве основного инструмента пропаганды Москва, как считает Плевнелиев, использует Интернет. "Европейцы должны знать правду, им нужно сообщить, что происходит и какие цели преследует российская пропаганда", – призвал политик.

В начале 2017 года Плевнелиева сменит победивший на выборах кандидат от Социалистической партии Румен Радев. Несмотря на обвинения в пророссийской ориентации, экс-генерал ВВС уже заявил, что не симпатизирует Москве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:56
Машаль назвал Израиль "обузой для мира"
15:40
Источник подтвердил: Ту-154 летел с задранным носом
15:21
Турция не подтвердила казнь 2 турецких солдат боевиками ISIS
14:53
Оппозиция Венесуэлы не согласна на переговоры без уступок
14:15
Кровавый тупик в Мосуле  
14:02
Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры
13:56
140 украинских олим приземлились в Израиле
13:18
Самолет вернулся в Бен-Гурион из-за удара молнии
13:08
Сирийцы подожгли бездомного в Берлине  
13:05
Израиль продает 40 истребителей F-16
12:51
Беннет: Запретить доступ в школы выступающим против ЦАХАЛа
12:43
На фрагментах Ту-154 следов взрывчатки не обнаружили
12:30
Израильские санкции против 12 государств
12:15
У России были сомнения по анти-израильской резолюции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus