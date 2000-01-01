27.12 14:22 MIGnews.com

Президент Болгарии: Россия пытается подорвать ЕС изнутри

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Покидающий свой пост в январе президент Болгарии Росен Плевнелиев, известный антироссийской позицией, обвинил РФ в попытках подорвать Евросоюз изнутри.Российские власти, по его заявлению, продолжают дестабилизировать ЕС, поддерживая ультранационалистические партии и движения, передает DW.Российская федерация идет по стопам СССР, пытаясь посеять среди европейцев сомнение в ценностях демократии и принципе верховенства права, провел параллель президент.В качестве основного инструмента пропаганды Москва, как считает Плевнелиев, использует Интернет. "Европейцы должны знать правду, им нужно сообщить, что происходит и какие цели преследует российская пропаганда", – призвал политик.В начале 2017 года Плевнелиева сменит победивший на выборах кандидат от Социалистической партии Румен Радев. Несмотря на обвинения в пророссийской ориентации, экс-генерал ВВС уже заявил, что не симпатизирует Москве.