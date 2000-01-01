27.12 14:02 MIGnews.com

Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 27 декабря, заявил, что сирийское правительство ведет переговоры с оппозицией в преддверии возможной широкой встречи в Астане, Казахстан, сообщает агентство Интерфакс.Лавров не отметил, где проходят нынешние переговоры.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, Иран, Турция и президент Сирии Башар аль-Асад согласились, что казахстанская столица должна стать местом для новых сирийских мирных переговоров.Информационное агентство РИА Новости процитировало дипломатического источника ранее во вторник, 27 декабря, сказавшего, что представители российских и турецких военных провели консультации с сирийской оппозицией в Анкаре о том, как можно достичь в национальном масштабе прекращении огня.