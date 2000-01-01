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Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры 27.12 14:02   MIGnews.com

Россия: Правительство Сирии и оппозиция ведут переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 27 декабря, заявил, что сирийское правительство ведет переговоры с оппозицией в преддверии возможной широкой встречи в Астане, Казахстан, сообщает агентство Интерфакс.

Лавров не отметил, где проходят нынешние переговоры.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, Иран, Турция и президент Сирии Башар аль-Асад согласились, что казахстанская столица должна стать местом для новых сирийских мирных переговоров.

Информационное агентство РИА Новости процитировало дипломатического источника ранее во вторник, 27 декабря, сказавшего, что представители российских и турецких военных провели консультации с сирийской оппозицией в Анкаре о том, как можно достичь в национальном масштабе прекращении огня.
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