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World Trade Organization/Flickr 27.12 12:51   MIGnews.com

Беннет: Запретить доступ в школы выступающим против ЦАХАЛа

Министр образования Израиля Нафтали Беннет продвигает законопроект, подготовленный и представленный депутатами партии "Еврейский дом" Шули Муалем и Бецалелем Смотричем, который стремится ограничить влияние организаций, действующих против солдат ЦАХАЛа в Израиле и по всему миру.

Законопроект также пользуется широкой поддержкой со стороны оппозиционных фракций. Законопроект будет вынесен на утверждение в Комитет министров по законодательству в течение ближайших двух недель.

"Законопроект направлен предоставить министру образования, ответственному за израильских студентов, полномочия запретить лицам или организациям, которые не являются частью системы образования, появляться в учебных заведениях для проведения мероприятий, подрывных для целей образования, или деятельности, которая нацелена против солдат ЦАХАЛа", - говорится в законопроекте.
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