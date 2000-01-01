27.12 13:05 MIGnews.com

Израиль продает 40 истребителей F-16

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По сообщению газеты Гаарец, министерство обороны объявило тендер о продаже 40 истребителей-бомбардировщиков F-16 Falcon.26 декабря на авиабазе в Увда сняты с вооружения два последних самолета (модификации А/В). Самолеты в последние годы служили для подготовки новых пилотов.Самолеты F-16 Falcon были поставлены на вооружение в 1980 году. Они налетали, в общей сложности 335 тысяч летных часов и совершили 13 тысяч боевых вылетов. Среди прочего, F-16 принимали участие в уничтожении иракского ядерного реактора в 1981 году. Командующий ВВС генерал амир Эшель, прощаясь с боевой машиной заявил, что “речь идет о самолете, изменившем лицо Ближнего Востока”.Поставленные Израилю F-16 первоначально предназначались для Ирана - но поставка туда была отменена из-за исламской революции.Кроме F-16, Израиль продает семь транспортных самолетов Hercules, семь систем перехвата Hawk, 40 самолетов Skyhawk и семь вертолетов Cobra.