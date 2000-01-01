27.12 12:30 MIGnews.com

Израильские санкции против 12 государств

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил МИД Израиля временно ограничить все рабочие связи с посольствами 12 стран-членов Совета Безопасности, проголосовавших за резолюцию в пятницу, 23 декабря, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на территории Иудеи и Самарии, и которые имеют дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщили 2 высокопоставленных чиновника CNN.Чиновники сообщили, что рабочие связи будут приостановлены с посольствами этих стран: Великобритания, Франция, Россия, Китай, Япония, Украина, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал и Новая Зеландия.Нетаниягу не встретится с министрами иностранных дел этих стран и их послы не будут приняты в МИД Израиля, добавили должностные лица.Более того, дипломатический шаг приостановить связи с посольствами, был предпринят, чтобы выразить гнев Нетаниягу на страны, которые проголосовали за резолюцию. Решение вряд ли будет иметь какое-либо практическое влияние на Израиль или другие страны, так как оно не влияет на торговлю, координацию безопасности или другие аспекты отношений.Примечательно, что решение Нетаниягу не влияет на дипломатические отношения с Соединенными Штатами, которые не наложили вето на принятие резолюции. Ранее Нетаниягу вызвал посла США и разразился волной критики на администрацию Обамы.В понедельник вечером, 26 декабря, во второй половине дня посол Израиля в США, Рон Дермер, объяснил дипломатические шаги своей страны на канале CNN."Мы не можем просто встретиться с высокопоставленных гостей, как будто ничего не произошло. Это был серьезный шаг против Израиля", - отметил он.Дермер сказал, что голосование СБ ООН нанесло ущерб долгосрочным перспективам для решения "о двух государствах" между Израилем и палестинцами.