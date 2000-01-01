МИД России: Обама намеренно осложняет обстановку в мире
Сайт министерства иностранных дел России опубликовал Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой по поводу принятия в США закона о расходах на оборону. Ниже приводится полный текст документа:
"Обратили внимание на то, что подписанный Б.Обамой 23 декабря закон о расходах на оборону США в 2017 году, как и аналогичные документы последних лет, пестрит указаниями Пентагону, как выстраивать линию на российском направлении. В частности, сохраняется запрет на военное сотрудничество с нами до тех пор, пока Россия не прекратит «оккупацию украинской территории», не будет «соблюдать свои обязательства» в рамках Минских договоренностей, не остановит «агрессивные действия, угрожающие суверенитету членов НАТО».
Упорное увязывание двусторонних контактов по военной линии с украинским кризисом не может не вызывать удивление. Американским партнерам пора признать очевидное – решение населения Крыма вернуться в состав России и нынешнее удручающее положение дел на Украине являются следствием не мифической «российской агрессии», а прямым результатом государственного переворота в Киеве почти три года назад, идеологом и куратором которого была нынешняя Администрация США. Вместо того, чтобы упрекать нас в «несоблюдении» Минских соглашений, стороной которых мы вообще не являемся, Вашингтону следовало бы, наконец, заставить выполнять их своих киевских клиентов, явно не заинтересованных в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
Тем более непонятно, каким образом мы угрожаем суверенитету и территориальной целостности стран НАТО. Ведь именно американцы и их союзники демонстрируют повышенную военную активность, раздвигают границы альянса и приближают свой боевой потенциал к нашим рубежам. Естественно, нам приходится учитывать такое развитие при реализации собственных программ строительства вооруженных сил.
Солидный раздел закона посвящен тематике противоракетной обороны. Причем, если раньше американской ПРО ставилась задача парировать «ограниченные удары» по США, то теперь она должна обеспечить «эффективную, надежную эшелонированную» защиту от ракетного нападения. Таким образом, байки про «ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи», которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на слом ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере.
Закон все-таки допускает взаимодействие с Россией в тех случаях, когда оно осуществляется «в интересах безопасности США». Речь идет о работе в рамках соглашений по контролю над вооружениями, а также об обеспечении операций в Афганистане. Но такой селективный подход изначально порочен, что отчетливо проявилось в Сирии, где американцы отказались от полноценного сотрудничества с нами в борьбе против террористов.
Вместо того чтобы совместными усилиями дать там отпор разгулу экстремистов всех мастей, как мы давно предлагаем, Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям, которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно- ракетные комплексы, прописана в новом законе.
В Администрации Б.Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно. Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды». Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь.
Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему Посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам. Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный.
В законе есть и другие моменты, которые затрагивают российские интересы, включая бездоказательные обвинения в нарушении Россией Договора о РСМД и надуманные озабоченности по поводу выполнения нами Договора о СНВ и Договора по открытому небу. Главное же – что из всего этого выводится задача ускорения темпов разработки вооружений в рамках американской концепции «Глобального молниеносного удара». То есть в Вашингтоне демонстративно бряцают оружием.
Как ни удивительно, но в закон о военном бюджете заложено положение, наделяющее Президента США полномочиями вводить санкции против граждан любых стран, причастных, по его мнению, к нарушению прав человека. Таким образом Б.Обама придал пресловутому антироссийскому «закону имени С.Магнитского» от 2012 года глобальный характер, тем самым обрекая на сотрясение отношения не только с Россией, но со всем миром. Использование правозащитного предлога для давления на неугодные правительства – давняя традиция внешней политики Вашингтона. Однако теперь насаждение на планете «демократии по-американски» открыто отнесено к компетенции Пентагона.
В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Б.Обамы старается подложить мину будущей Администрации Д.Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе – параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас – навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее".