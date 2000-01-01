Преследования мусульман в Китае назвали вторым Холокостом
Видео в TikTok, в котором американский подросток обвиняет Китай в том, что он помещает мусульман в "концентрационные лагеря", стало вирусным в китайской социальной сети.
В начале автор видео дает советы по красоте, однако потом автор видео рассказывает зрителям о том, что она называет "вторым Холокостом". Позже Фероза Азиз написала в Твиттере, что TikTok заблокировал ее возможность публиковать новый контент. TikTok это отрицает. Об этом сообщает BBC News.
"TikTok не модерирует контент по политическому признаку", - заявил представитель компании.
Также он добавил, что 15 ноября компания навсегда заблокировала одну из старых учетных записей TizTok Азиз за публикацию видео, нарушающего правила в отношении материалов, связанных с терроризмом.
"Ее новый аккаунт и находящиеся там видео, включая видео о ресницах, не были затронуты и продолжают набирать просмотры", - добавили в компании.
Азиз за период с воскресенья по понедельник опубликовала три видеоролика о том, как Китай обращается с уйгурскими мусульманами, несмотря на заявления китайского правительства, что лагеря созданы для того, чтобы дать уйгурам образование.
Первый был просмотрен более 1,4 миллиона раз и почти 500 тысяч раз был отмечен в приложении как понравившийся. Еще пять миллионов просмотров набрала копия видео, загруженная в Twitter другими пользователями TikTok, привлекла еще пять миллионов просмотров.