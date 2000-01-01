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Преследования мусульман в Китае назвали вторым Холокостом 27.11 10:11   MIGnews.com

Преследования мусульман в Китае назвали вторым Холокостом

Видео в TikTok, в котором американский подросток обвиняет Китай в том, что он помещает мусульман в "концентрационные лагеря", стало вирусным в китайской социальной сети.

В начале автор видео дает советы по красоте, однако потом автор видео рассказывает зрителям о том, что она называет "вторым Холокостом". Позже Фероза Азиз написала в Твиттере, что TikTok заблокировал ее возможность публиковать новый контент. TikTok это отрицает. Об этом сообщает BBC News.

"TikTok не модерирует контент по политическому признаку", - заявил представитель компании.

Также он добавил, что 15 ноября компания навсегда заблокировала одну из старых учетных записей TizTok Азиз за публикацию видео, нарушающего правила в отношении материалов, связанных с терроризмом.

"Ее новый аккаунт и находящиеся там видео, включая видео о ресницах, не были затронуты и продолжают набирать просмотры", - добавили в компании.

Азиз за период с воскресенья по понедельник опубликовала три видеоролика о том, как Китай обращается с уйгурскими мусульманами, несмотря на заявления китайского правительства, что лагеря созданы для того, чтобы дать уйгурам образование.

Первый был просмотрен более 1,4 миллиона раз и почти 500 тысяч раз был отмечен в приложении как понравившийся. Еще пять миллионов просмотров набрала копия видео, загруженная в Twitter другими пользователями TikTok, привлекла еще пять миллионов просмотров.


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