Москва осталась без израильского посла

Согласно прогнозу экспертов, посольство Израиля в Москве может остаться без посла на несколько месяцев, учитывая вероятность новых выборов в Кнессет.
Последний постоянный представитель Израиля в России Гари Корен уехал в середине сентября. Его заместительница Керен Коэн Гат возглавляла посольство до тех пор, пока 8 ноября не прибыл на место временного поверенного директор департамента Евразии израильского МИДа Яков Ливне.
Уточняется, что он родился в Москве и иммигрировал в Израиль, где поступил на дипломатическую службу. 25 лет назад – работал пресс-секретарем израильского посольства в российской столице.
По словам источника, Министерство иностранных дел решило отправить Ливне в РФ "для поддержки посольства опытным дипломатом в свете ожидаемого визита президента России в январе 2020 года". В свою очередь, в посольстве в Москве заверили, что отсутствие постоянного представителя никак не повредит связям между государствами.
"Мы продолжим сотрудничество с этим опытным дипломатом с целью дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений. Именно израильская сторона должна решить, кто будет постоянным представителем", – сказал источник.