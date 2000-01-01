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Дипмиссия Москвы может остаться без посла Израиля | Фото:27.11 10:05   MIGnews.com

Москва осталась без израильского посла

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу оставляет за собой право назначения посла в России.

Об этом в комментарии The Times of Israel рассказали несколько дипломатических источников.

Согласно прогнозу экспертов, посольство Израиля в Москве может остаться без посла на несколько месяцев, учитывая вероятность новых выборов в Кнессет.

Последний постоянный представитель Израиля в России Гари Корен уехал в середине сентября. Его заместительница Керен Коэн Гат возглавляла посольство до тех пор, пока 8 ноября не прибыл на место временного поверенного директор департамента Евразии израильского МИДа Яков Ливне.

Уточняется, что он родился в Москве и иммигрировал в Израиль, где поступил на дипломатическую службу. 25 лет назад – работал пресс-секретарем израильского посольства в российской столице.

По словам источника, Министерство иностранных дел решило отправить Ливне в РФ "для поддержки посольства опытным дипломатом в свете ожидаемого визита президента России в январе 2020 года". В свою очередь, в посольстве в Москве заверили, что отсутствие постоянного представителя никак не повредит связям между государствами.

"Мы продолжим сотрудничество с этим опытным дипломатом с целью дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений. Именно израильская сторона должна решить, кто будет постоянным представителем", – сказал источник.


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