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Амнон Абрамович: это - ралли уголовников 27.11 09:10   MIGnews.com

Амнон Абрамович: это - ралли уголовников

Журналист 12-го канала израильского ТВ Амнон Абрамович прокомментировал качества тех людей, которые вышли на ралли в защиту Биньямина Нетаниягу в Тель-Авиве вечером 26 ноября.

Абрамович сообщил: “Перед нами ралли, организованное премьер-министром, на которое пришли его министры.  На деле, речь идет о демонстрации против полиции, офиса прокуратуры и правоохранительных органов. Сколько у нас уголовников в тюрьмах? Около 9500. Если бы ШАБАС им позволил, большинство из них, если не все, пришли бы на эту демонстрацию. Это большинство протестовало бы против прокуратуры, правоохранительной системы и полиции. Такое вот большинство. Такая демонстрация. Нечего тут добавить”.





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