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Резолюцию Израиля массово поддержали в ООН: в чем суть | Фото:27.11 09:47   MIGnews.com

Резолюцию Израиля массово поддержали в ООН

Во вторник, 26 ноября, Генассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию по использованию "Сельскохозяйственных технологий в целях устойчивого развития", предложенную Израилем.

Документ соответствует политике Генерального секретаря ООН по искоренению бедности и голода во всем мире, передает "Аруц Шева".

В частности, Лига арабских государств решила воздержаться от голосования, вместо того, чтобы голосовать против. Тем временем, 147 стран поддержали резолюцию, нацеленную на улучшение доступа к технологиям в развивающихся странах.

В документе говорится о сильном сельскохозяйственном секторе Израиля, создании рабочих мест для молодежи в этой отрасли, о сотрудничестве с другими странами, в особенности, с Африкой. Подавляющая поддержка в Генассамблее ООН свидетельствует о важности резолюции для многих стран мира.

"Израильские технологии сделали Государство Израиль глобальной силой знаний и инноваций, которая вносит вклад в масштабные усилия в области развития. Страны, которые решили не поддерживать нас, – те, кому больше всего нужно выполнять эту резолюцию", – приветствовал решение Генассамблеи ООН посол Израиля Дани Данон.


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