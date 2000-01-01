Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Шотландцы хотят нового референдума о независимости 28.11 05:01   MIGnews.com

Шотландцы хотят нового референдума о независимости

Референдум о независимости Шотландии состоится после победы Шотландской национальной партии (SNP) на досрочных выборах.
Об этом заявила глава шотландского правительства Никола Стерджен, передает BBC.

Стерджен обнародовала предвыборный манифест SNP, пообещав избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев.

В манифесте говорится, что SNP в случае успеха на выборах пришлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости должен быть проведен в следующем году.

Она также сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.

SNP получила 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании на сегодня.

Стерджен говорит, что она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями после выборов, но исключила соглашение с консерваторами или вступление в формальную коалицию с лейбористами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:37
Найдено лучшее средство от похмелья
23:29
Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ
21:59
Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца
21:32
В больнице умер мужчина, совершивший акт самосожжения в суде
21:25
Туск: Трамп - главная проблема Евросоюза
20:59
Ливанские протестующие: мы не боимся "Хизбаллы"
20:30
Убийство 18 морских свиней: виновники военные ФРГ?
19:52
Убийце-историку Соколову чудовищно тяжело, - журналист
19:15
Медики рассказали о неожиданных причинах тромбоза
18:52
В Перу школьный автобус упал с обрыва
18:42
В Нью-Йорке ввели запрет на электронные сигареты
18:13
Басков возмущен травлей вернувшейся в РФ Ротару
16:50
Катарские деньги попадут в Газу в среду
16:30
Видео: последствия ракетной тревоги для детей  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus