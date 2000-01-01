28.11 05:01 MIGnews.com

Шотландцы хотят нового референдума о независимости

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Референдум о независимости Шотландии состоится после победы Шотландской национальной партии (SNP) на досрочных выборах.Об этом заявила глава шотландского правительства Никола Стерджен, передает BBC.Стерджен обнародовала предвыборный манифест SNP, пообещав избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев.В манифесте говорится, что SNP в случае успеха на выборах пришлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости должен быть проведен в следующем году.Она также сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.SNP получила 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании на сегодня.Стерджен говорит, что она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями после выборов, но исключила соглашение с консерваторами или вступление в формальную коалицию с лейбористами.