Ганц: Израилю нужно решить внутренние проблемы

Властям Государства Израиль необходимо сосредоточится на решении внутриполитического кризиса, однако это не означает, что его врагам можно надеятся на безнаказанность.
Такое мнение в среду, 27 ноября, выразил лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц во время визита в Западную Галилею.
Он также подчеркнул, что в Израиле закрывают глаза на передачу денег в чемоданах для террористической организации ХАМАС, а следовательно, нужно усилить патрулирование юга и севера, а также прекратить замалчивать эту проблему.
"С другой стороны, боевиков "Хизбаллы" спонсируют их иранские эмиссары. Не советую "Хизбалле" и другим нашим врагам пытаться нанести ЦАХАЛу, или самому Израилю, вред, потому что в ответ на любую агрессию в нашу сторону, мы наносить врагам такой урон, которого те еще не видели. Израиль – сильнейшая страна региона", - отметил лидер "Кахоль Лаван".
По словам Ганца, он поддерживает недавнее решение министра обороны Нафтали Беннетта не возвращать тела террористов семьям, назвав его шагом в правильном направлении.
"Но такие решения должны приниматься в кабинете, а не в СМИ. У нас есть заключенные и пропавшие без вести на той стороне, и нужно сделать все от нас зависящее, приложить все наши усилия, чтобы вернуть их домой", - резюмировал политик.