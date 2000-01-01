27.11 15:10 MIGnews.com

ООН: UNIFIL не могут оперировать из-за Хизбаллы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Ливана немедленно разоружить шиитскую террористическую группировку "Хизбалла".Он обеспокоен недавними нападениями боевиков на позиции ЦАХАЛ, а также отсутствием у миротворцев возможности выполнять свою работу, передает "Исраэль Хайом".Таким образом Гутерриш отреагировал после того, как UNIFIL (временные силы ООН в Ливане) продлили мандат своей миротворческой миссии на период обострения напряженности в отношениях между Израилем и "Хизбаллой", а также на период недавних ливанских протестов.По словам генсека ООН, террористические группировки нарушают резолюцию № 1701 Совета Безопасности. В связи с этим правительство Ливана должно предпринять необходимые шаги по разоружению группировки."В настоящее время способность UNIFIL перемещаться и действовать в южной части страны серьезно ограничена, поскольку военнослужащим запрещено проводить инспекцию в районе, где были выпущены ракеты по позициям ЦАХАЛ в северной части Израиля", – отметил генсек ООН.