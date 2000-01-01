27.11 12:36 MIGnews.com

Судья Рубинштейн: мы живем в период буйного помешательства

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Бывший заместитель главы Верховного Суда Израиля Эльяким Рубинштейн прокомментировал нападки на правоохранительную систему и ралли “против госпереворота” в Тель-Авиве.Рубинштейн заявил: “Для меня, как для слуги израильского народа это - период буйного помешательства. Я хотел против этого протестовать, но я не вижу в этом смысла. Что тут можно сказать - гевальд! Это относится к клевете на правоохранительные органы, на прокуратуру и на юридического советника правительства. Они несовершенны и они заслуживают критики, но то, что происходит сегодня - это провоцирование общественности. Это - очень трудный экзамен, но Израиль его выдержит, потому что наш ДНК - силен. То, что происходит сейчас - неправильно, существует разница между критикой и тем, что мы видим сегодня”.Рубинштейн подчеркнул: “Тот факт, что нас принуждают к третьим выборам немыслим для меня”.Профессор Рубинштейн подчеркнул: “Ради того, чтобы гарантировать еврейский характер государства и осуществить мечту поколений идет активная борьба за равенство с не еврейскими меньшинствами - с тем, чтобы государство осталось еврейским и демократическим для всех. Декларация независимости провозглашает равные права для всех, и она должна быть нашей вечной свечой. Я занимался в прошлом вопросами предвзятости в отношении арабов, и сегодня я председатель форума, консультирующего министерство юстиции по вопросам расизма. У нас есть долг - помнить о нашем прошлом”