27.11 12:01 MIGnews.com

Яир Лапид: прокурорам грозят смертью

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Номер два в списке Кахоль Лаван, Яир Лапид, опубликовал твит об ужасающей ситуации, в которой, с его точки зрения оказалось израильское общество.Господин Лапид сообщает: ”К Авихаю Мандельблитту приставлена личная охрана. К государственному прокурору, Шаю Ницану, приставлена личная охрана. К прокурору тель-авивского округа Лиат Бен-Ари приставлена личная охрана. Им всем угрожают смертью. Нет никаких вопросов о причине. Ясно, что Нетаниягу подстрекает против них. Им необходима охрана, потому что в противном случае им причинят вред. Вот до чего мы дошли. Он призывает свой собственный народ идти на улицы в насильственном мятеже против страны”.