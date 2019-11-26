27.11 11:35 MIGnews.com

Корбин наотрез отказался извиняться перед евреями

No apology to the Jewish community from Jeremy Corbyn, as he is repeatedly challenged over claims of anti-Semitism within the Labour Party



[Tap to expand] https://t.co/ewcGeo7yOY pic.twitter.com/L1z52YZ9eu — BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2019

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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин наотрез отказался извиниться за антисемитские высказывания.Об этом он объявил во время интервью ВВС после жесткой критики, озвученной главным раввином Великобритании Эфраимом Мирвисом, который заявил, что политик "позволил антисемитскому яду распространиться в возглавляемой им партии".По словам раввина, этот человек не имеет права занимать должность главы правительства. В ходе интервью журналист Эндрю Нил шесть раз нажимал на Корбина с призывом забрать свои антисемитские слова обратно, однако глава "Лейбористской партии" отказаться это делать."Я скажу следующее: я твердо уверен, что наше общество безопасно для людей всех вероисповеданий. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя неуверенно, и наше правительство защитит каждую общину от злоупотреблений, которые они получают", – сказал он.Более того, Корбин похвастался своими "усилиями" касательно рассмотрения жалоб на антисемитизм, а также отрицал, что соответствующее явление только усилилось с тех пор, как он стал лидером лейбористов.