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Корбин наотрез отказался извиняться перед евреями | Фото:27.11 11:35   MIGnews.com

Корбин наотрез отказался извиняться перед евреями

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин наотрез отказался извиниться за антисемитские высказывания.

Об этом он объявил во время интервью ВВС после жесткой критики, озвученной главным раввином Великобритании Эфраимом Мирвисом, который заявил, что политик "позволил антисемитскому яду распространиться в возглавляемой им партии".

По словам раввина, этот человек не имеет права занимать должность главы правительства. В ходе интервью журналист Эндрю Нил шесть раз нажимал на Корбина с призывом забрать свои антисемитские слова обратно, однако глава "Лейбористской партии" отказаться это делать.

"Я скажу следующее: я твердо уверен, что наше общество безопасно для людей всех вероисповеданий. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя неуверенно, и наше правительство защитит каждую общину от злоупотреблений, которые они получают", – сказал он.

Более того, Корбин похвастался своими "усилиями" касательно рассмотрения жалоб на антисемитизм, а также отрицал, что соответствующее явление только усилилось с тех пор, как он стал лидером лейбористов.




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