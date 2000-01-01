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Литва: ожидаем Турция не заблокирует план НАТО 27.11 10:51   MIGnews.com

Литва: ожидаем Турция не заблокирует план НАТО

Министр иностранных дел Литвы, комментируя сообщения СМИ о том, что Турция отказывается утвердить план обороны НАТО для стран Балтии и Польши, выразил надежду, что "определенные решения" будут приняты к саммиту Альянса, который пройдет на следующей неделе.

Агентство Reuters накануне сообщило, что Турция отказывается поддержать план НАТО для стран Балтии и Польши в случае нападения России, пока Альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами YPG на севере Сирии.

"Окончательного решения пока нет. Мы находимся в процессе согласования позиций и надеемся, что определенные решения будут согласованы до саммита в Лондоне, который состоится в начале декабря", - сказал Линас Линкявичюс.

Линкявичюс отказался подробно комментировать военное планирование и позицию Турции, но признал, что Анкара хочет, чтобы документы НАТО отражали ее взгляды на курдские организации.

"Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что многие документы еще на стадии согласования, да, есть разные интерпретации и интересы. Правда в том, что для Турции очень важно документировать отношения с некоторыми курдскими группировками, и это долгосрочный процесс, об этом говорят не только в этом случае", - сказал Линкявичюс.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определенные разногласия или блокировка. Процесс идет полным ходом", - добавил он.


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