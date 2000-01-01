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Нир Баркат намекнул что участникам ралли заплатили 27.11 11:03   MIGnews.com

Нир Баркат намекнул что участникам ралли заплатили

Высокопоставленный сановник Ликуда, бывший мэр Иерусалима  Нир Баркат выступил с неожиданным заявлением.

В интервью радио Решет Бет Баркат заявил: “Те люди, которые пришли на ралли, и большей части из них не получили за это денег выразили чувства сотен тысяч израильтян, чувством того, что творится великая несправедливость”.

Баркат подчеркнул, что он “симпатизирует с тем чувством, что с Нетаниягу обошлись несправедливо”. Баркат заявил, что решение юридического советника правительства о предъявлении обвинения Нетаниягу “основано на несправедливости”, но тут же сказал, что “уважает” его и его решение.

“Несправедливость”, по мнению Барката заключается в том, что Нетаниягу станет первым, кто предстанет перед судом за “получение взятки “ путем “положительного освещения” в прессе. Баркат заявил, что “если это - взятка, до того, как будут судить Нетаниягу, следует отдать под суд очень длинный ряд политиков”.

На вопрос о том, есть ли что-то, прозвучавшее на ралли, с чем он не согласен, Баркат ответил: “Смотрите, нет тут государственного переворота. мы - правительство. Мы отвечаем. Мы должны постоянно исправлять то, что неправильно. В прокуратуре, в полиции, в том, что касается избирательного правосудия, сливов, государственных свидетелей. И Кахоль Лаван это понимает, и это вовсе не обязательно связано с Нетаниягу”.


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