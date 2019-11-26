27.11 10:16 MIGnews.com

"Оглушающая тишина": как люди все еще верят Гаю Пелегу

להלן: דממה רועמת.

איך אנשים עוד מאמינים לכם זו באמת תעלומה. pic.twitter.com/9bMIR5flNy — אמיר אוחנה (@AmirOhana) November 26, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корреспондент 12-го канала по криминальным делам Гай Пелег прокомментировал выступление министра юстиции Амира Оханы на форуме юристов в Эйлате следующим твитом: “Протест протестов. После завершения речи юридического советника правительства раздались громовые аплодисменты прокуроров. Речь министра Оханы закончилась в оглушающей тишине”.Министр Охана посмеялся над Пелегом, разместив в ответ видеозапись своего выступления в Эйлате. По окончании его речи ясно слышны аплодисменты. Охана подписал клип следующим образом: “Ниже: Оглушающая тишина. Как люди тебе еще верят - великая тайна”.