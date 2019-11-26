Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Оглушающая тишина`: как люди все еще верят Гаю Пелегу 27.11 10:16   MIGnews.com

"Оглушающая тишина": как люди все еще верят Гаю Пелегу

Корреспондент 12-го канала по криминальным делам Гай Пелег прокомментировал выступление министра юстиции Амира Оханы на форуме юристов в Эйлате следующим твитом: “Протест протестов. После завершения речи юридического советника правительства раздались громовые аплодисменты прокуроров.  Речь министра Оханы закончилась в оглушающей тишине”.

Министр Охана посмеялся над Пелегом, разместив в ответ видеозапись своего выступления в Эйлате. По окончании его речи ясно слышны аплодисменты. Охана подписал клип следующим образом: “Ниже: Оглушающая тишина. Как люди тебе еще верят - великая тайна”.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:06
Генеральный прокурор потрясен персональными нападками 
11:03
Нир Баркат намекнул что участникам ралли заплатили
10:51
Литва: ожидаем Турция не заблокирует план НАТО
10:33
Ликуд во главе с Гидеоном Сааром: 26 мандатов
10:11
Преследования мусульман в Китае назвали вторым Холокостом
10:05
Москва осталась без израильского посла
10:04
Мандельблитт шокирован "безосновательной клеветой"
09:47
Резолюцию Израиля массово поддержали в ООН
09:38
ХАМАС обещает ЦАХАЛу "новые провалы"
09:12
Шай Ницан: Амир Охана не обсуждает со мной ничего
09:10
Амнон Абрамович: это - ралли уголовников  
08:44
План канатной дороги в Иерусалиме хотят оспорить в суде
08:31
Действительно ли электромобили благоприятны для климата?
08:24
Антипрогрессивный кот: то, что делают Биби - хуже убийства  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus