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Генеральный прокурор потрясен персональными нападками  27.11 11:06   MIGnews.com

Генеральный прокурор потрясен персональными нападками 

Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан сообщил коллегам-юристам на конференции в Эйлате о том, что “потрясен и шокирован” персональными нападками со стороны министра юстиции Амира Оханы и премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

Ницан сказал об Охане: “Я должен сообщить, что я шокирован его публичными нападками против офиса прокуратуры. Он сделал грубые и серьезные замечания о прокуратуре. Идет кампания, единственная цель которой - подорвать доверие публики к прокуратуре. И они забивают в головы это послание каждый день. И они говорят: смотрите, доверие общества падает.  Конечно падает. огромные силы делают все. что возможно, чтобы подорвать доверие публики”.


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