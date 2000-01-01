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Мандельблитт шокирован `безосновательной клеветой` 27.11 10:04   MIGnews.com

Мандельблитт шокирован "безосновательной клеветой"

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт выступил на конференции юристов в Эйлате.

Мандельблитт очень расстроен происходящим в политической сфере.

Мандлельблитт сообщил собравшимся: “Тот уважительный подход, с которым мы относимся к исполнению нашего долга не всегда разделяется другими. Я слышу выражения, которым нет места в общественном дискурсе, которые направлены против правоохранительной системы, и определенных ее представителей. Я слышу угрозы. Я слышу ложь.  Я слышу безосновательную клевету. Это просто шокирует”.

Далее Мандельблитт сказал: "Биньямин Нетаниягу - премьер-министр всех нас. Он возглавляет правительство, которому мы служим. Государственная прокуратура, не приведи Господь, не находится в конфликте с премьер-министром или каким-либо другим министром”.


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