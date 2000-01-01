27.10 10:02 MIGnews.com

"Решет" опубликовал отрывки бесед Нетаниягу и Мозеса

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В субботу, 26 октября, телеканал Решет опубликовал записи отрывков бесед премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы "Едиот Ахронот" Арнон Мозеса. Записи стали частью обвинительного процесса по делу 2000, в котором Нетаниягу обвиняют в обмане общественного доверия.Во время одного из разговоров премьер-министр сказал следующее: "Если ты намерен свалить меня, то я начну воевать против тебя всеми средствами, которые у меня есть. Всеми средствами. Это будет задачей всей моей жизни".В отрывке, где говорится о положительном освещении деятельности Нетаниягу в "Едиот Ахронот" в обмен на ограничение бесплатного распространения "Исраэль Хайом", Нетаниягу заявил: "Это в принципе правильный закон, и его можно принять, но я говорю не только о журналистской честности, и о снижении уровня враждебности по отношению лично ко мне с 9,5 до 7,5". Мозес отвечает на это: "Это понятно, нужно позаботиться, чтобы ты оставался премьер-министром".Окружения Биньямина Нетаниягу прокомментировала эти записи: "Премьер-министр вел бессодержательные беседы с Нони Мозесом, и даже прокуратура признает, что Нетаниягу не намеревался проводить закон об ограничении бесплатного распространения "Исраэль Хайом", он был единственным, кто действительно пытался заблокировать этот законопроект".Сторона Арнона Мозеса заявила: "В ходе слушаний у юридического советника правительства мы утверждали, что нет никаких оснований для того, чтобы считать содержание его бесед с Нетаниягу предложением взятки. Подобный комментарий противоречит фактам и нормам юриспруденции, особенно на фоне того факта, что в отношении Нетаниягу нет подозрений в получении взятки".