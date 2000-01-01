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Колонна американской бронетехники переброшена в Сирию 27.10 09:15   MIGnews.com

Колонна американской бронетехники переброшена в Сирию

Несколько десятков единиц броневой техники  с американскими флагами замечены в районе города Камышли, находящегося под контролем курдской милиции.

Американский представитель заявил, что Пентагоне усиливает позиции в провинции Дейр эз-Зур дополнительной техникой и личным составом, в координации со своими союзниками из Сирийских Демократических Сил. Целью является не допустить Исламское Государство  и “других актеров” к нефтяным месторождением провинции и восстановления над ними джихадистского контроля.

По данным агентства France Press, колонна пересекла границу между Ираком и Сирией, направляясь в провинцию Хасака. 

Колонна была пропущена через блок-посты режима Асада и направилась к Камышли, де -факто столице курдских союзников Вашингтона.

Колонна усилит группировку из примерно 200 американских солдат, уже находящихся в Дейр эз-Зур.


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