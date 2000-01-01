27.10 07:46 MIGnews.com

Ливанцы противостоят сторонникам Хизбаллы в Бейруте

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После того, как генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насралла обвинил ливанских антиправительственных демонстрантов в получении финансирования от иностранных организаций, ливанцы ответили, разместив в социальных сетях хэштег "Я финансирую революцию".В Бейруте на площади Риад аль-Солх произошли столкновения между сторонниками "Хизбаллы" и протестующими после того, как первые начали скандировать лозунги в поддержку Насраллы. Сторонники "Хизбаллы" также напали на представителей СМИ в центре Бейрута.В своей речи в пятницу Насралла предупредил, что некоторые готовятся к гражданской войне в Ливане, отметив при этом, что Хизбалла является самой сильной партией в Ливане. "Хизбалла несет ответственность за защиту Ливана и нашего дома", - сказал Насралла. Он отклонил призывы к досрочным выборам и отказался уйти в отставку из правительства.В четверг вечером сторонники "Хизбаллы" скандировали лозунги в поддержку основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время акции протеста в центре Бейрута. После столкновений с демонстрантами, они покинули район.Большинство протестов по всему Ливану выразили солидарность с демонстрантами в Набати, крупном оплоте Хизбаллы. Более 25 человек получили ранения в городе, а журналистам не дали возможности снимать."То, что президент Республики Мишель Аун сказал через восемь дней после начала восстания, не убедило нас, и мы обсудили то, что было упомянуто в его речи, и все сошлись на том, что не принимаем этого", - сказал один из протестующих. "Приоритетом людей является борьба с голодом и бедностью, а не с Израилем".Протестующие подчеркнули, что ливанский парламент враждебен интересам народа, и единственным источником власти теперь являются протестующие на улице, пока не будет сформирован новый парламент. Аун является политическим союзником террористической организации Хизбалла. Хасан Насралла, генеральный секретарь движения, выступил против призывов протестующих к правительству уйти в отставку.Ливан был охвачен 10 днями протестов против политической элиты, обвиняемой в коррупции, неумелом управлении государственными финансами и подталкивании страны к экономическому краху, невиданных после гражданской войны 1975-90 годов. Банки, школы и многие предприятия закрылись по всей стране.