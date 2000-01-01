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Иран: Израиль будет уничтожен в течении 20-30 минут | Фото:27.10 07:28   MIGnews.com

Иран: Израиль будет уничтожен в течении 20-30 минут

Моджтаба Заннур, председатель Национальной безопасности и внешней политики Ирана, пригрозил, что Израиль не проживет дольше двадцати или тридцать минут, "в случае совершения ошибки", сообщил Ближневосточный медиа-исследовательский институт (MEMRI).

"Мы применили стратегию асимметричной войны", - сказал Заннур в интервью иранскому 5-му каналу. "Что это значит? Это означает, что силы нашего врага неэффективны или менее эффективны - так как мы используем преимущества или его слабости. Мы сосредоточились и работали над этим. Режим создал сдерживание".

Чиновник пригрозил уничтожить Израиль менее чем за полчаса, "если Израиль или Соединенные Штаты совершат ошибку", заявив, что иранское руководство изучило разные варианты сценария. "У Соединенных Штатов 36 баз в регионе", - сказал он. "Ближайший находится в Бахрейне, а самый дальний - на острове Диего-Гарсия в Индийском океане".

"Наши беспилотники находятся в сети и отслеживают каждое изменение в силах на военных базах Америки. У нас есть возможность обстрелять большинство вражеских сил в регионе. Когда Лидер [Али Хаменеи] говорит, что дни ударил-скрылся закончились, он говорит это не из-за эмоций. Его слова подкреплены фактами".

Отвечая на вопрос о Совместном комплексном плане действий (JCPOA), обычно называемом "ядерной сделкой Ирана", Заннур сказал, что "тот факт, что мы существуем сегодня и что у нас есть позиция, о том, почему JCPOA не действует, и наш президент с честью путешествует по всему миру ... все благодаря нашему оборонительному сдерживанию и тем ракетам, на которых написано "Смерть Израилю".


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