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Нетаниягу и Ганц провели переговоры: что известно | Фото:27.10 21:28   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц провели переговоры: что известно

Лидер "Кахоль Лаван" и премьер-министр Биньямин Нетаниягу 27 октября провели встречу, которая длилась около часа.

Переговоры сторон проходили с глазу на глаз, передает "Аруц Шева".

Уточняется, что Ганц и Нетаниягу обсудили нынешние политические возможности. Они договорились провести новые переговоры между представителями партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван", а также еще раз встретиться лично.

Отметим, что за несколько часов до этого переговоры провели представители партий. В "Кахоль Лаван" заявили, что встреча состоялась на позитивной ноте, но в партии Нетаниягу настаивали, что представляют "блок иммунитета".


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