Нетаниягу и Ганц провели переговоры: что известно

Лидер "Кахоль Лаван" и премьер-министр Биньямин Нетаниягу 27 октября провели встречу, которая длилась около часа.
Переговоры сторон проходили с глазу на глаз, передает "Аруц Шева".
Уточняется, что Ганц и Нетаниягу обсудили нынешние политические возможности. Они договорились провести новые переговоры между представителями партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван", а также еще раз встретиться лично.
Отметим, что за несколько часов до этого переговоры провели представители партий. В "Кахоль Лаван" заявили, что встреча состоялась на позитивной ноте, но в партии Нетаниягу настаивали, что представляют "блок иммунитета".